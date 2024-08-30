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Пакистанские военные наносят удары по боевикам в провинции Белуджистан

Пакистанские военные наносят удары по боевикам в провинции Белуджистан Вооруженные силы Пакистана начали разведывательные операции в юго-западной провинции Белуджистан в ответ на нападения боевиков, в результате которых на этой неделе погибло более 70 человек.
Другие страны
30 августа 2024 г. 13:32
Пакистанские военные наносят удары по боевикам в провинции Белуджистан

Вооруженные силы Пакистана начали разведывательные операции в юго-западной провинции Белуджистан в ответ на нападения боевиков, в результате которых на этой неделе погибло более 70 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает минобороны страны.

В заявлении ведомства отмечается, что в ходе трех операций, проведенных в провинции, пять боевиков были убиты и еще трое ранены.

"Операции будут продолжаться до тех пор, пока все виновные и пособники этих зверств не будут привлечены к правосудию", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Pakistan military launches strikes in response to Balochistan attacks, army says
Версия на азербайджанском языке Pakistan ordusu Bəlucistanda yaraqlıların mövqelərinə zərbələr endirir

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