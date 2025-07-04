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Пакистанские военные ликвидировали 30 боевиков индийской прокси-группировки на границе с Афганистаном

Пакистанские военные ликвидировали 30 боевиков индийской прокси-группировки на границе с Афганистаном Пакистанские военные ликвидировали 30 боевиков индийской прокси-группировки на границе с Афганистаном
Другие страны
4 июля 2025 г. 12:23
Пакистанские военные ликвидировали 30 боевиков индийской прокси-группировки на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана с начала июля ликвидировали 30 боевиков индийской прокси-группировки "Фитна аль-Хаваридж" на границе с Афганистаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR) в соцсети Х.

Согласно информации, боевики пытались незаконно пересечь границу Пакистана с территории Афганистана в районе Хассан Кхель провинции Северный Вазиристан.

"В ходе операции были ликвидированы все 30 боевиков, было изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в публикации.

Власти Пакистана также призвали временное правительство Афганистана принять меры по недопущению использования афганской территории иностранными прокси-структурами для подготовки и осуществления террористической деятельности против Пакистана.

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