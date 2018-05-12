Пакистанские власти не позволили покинуть страну виновному в ДТП дипломату из США

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Виновный в ДТП со смертельным исходом американский дипломат не смог покинуть Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в субботу сообщает газета Tribune.

Утром 12 мая на военную базу "Нур Хан" под Исламабадом прибыл самолет американских ВВС С-130 с целью забрать военного атташе посольства США в Пакистане. Но прибыв на военную базу, дипломат не смог пройти все необходимые предвыездные процедуры и остался в Исламской Республике. Как сообщило издание, сотрудники пограничного контроля направили запрос в МВД, после чего отказали военному атташе в выезде из страны.

Авария произошла 7 апреля в Исламабаде. Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился военный атташе посольства США в Исламабаде, наехал на мотоцикл. В результате водитель мотоцикла Атик Бакир скончался на месте происшествия.