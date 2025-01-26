Пакистанская армия провела рейды на северо-западе страны, обезврежены десятки террористов

По меньшей мере тридцать террористов были убиты в ходе трех отдельных операций в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистане.
Как передает
Согласно информации, силы безопасности провели разведывательные операции в округах Лакки-Марват, Карак и Хайбер.
В ходе операции в Лакки-Марвате 18 террористов были убиты, а шестеро - получили ранения. Еще восемь террористов были ликвидированы в районе Карак. В ходе третьего столкновения были убиты четыре террориста, включая главарей группировки, еще двое получили ранения.
В рамках противодействия террористическим ячейкам был обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами.
Военные продолжают операцию по зачистке территории.