Пакистанская армия провела очередную операцию против Талибана

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Пакистана ликвидировали за минувшие сутки 59 боевиков на северо-западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, пакистанская армия провела широкомасштабную наземную операцию, вспомогательную роль играли самолеты ВВС страны.

В четверг вечером наземные силы уничтожили 10 боевиков, еще 17, включая полевого командира, были убиты в результате авиаударов. Еще 32 террориста были ликвидированы в пятницу в долине Тирах.

После событий в городе Пешавар, где во вторник в результате захвата школы боевиками-талибами погибло 148 человек (136 из них - дети), власти Пакистана резко ужесточили меры по борьбе с терроризмом. Так, премьер-министр Наваз Шариф снял мораторий на смертную казнь, после чего начальник штаба сухопутных войск страны генерал Рахил Шариф подписал шесть смертных приговоров находящимся в тюрьмах террористам.