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    Пакистанец-мусульманин назначен новым министром внутренних дел Великобритании

    © STEFAN WERMUTH/REUTERS

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Мусульманин пакистанского происхождения Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространила пресс-служба правительства.

    Отметим, что член Консервативной партии Саджид Джавид родился 5 декабря 1969 года в британском регионе Рочдейл.

    Был членом возглавляемого бывшим премьер-министром королевства Дэвидом Кэмероном 1-го и 2-го правительств. 14 июня 2016 года его назначили на должность министра по делам общин и местного самоуправления правительства Терезы Мэй.

    Напомним, что 29 апреля министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку. 

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