В Пакистане в ДТП с автобусом и автоцистерной погибли 24 человека

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пакистане в ДТП с автобусом и автоцистерной погибли 24 человека, cообщает Report со ссылкой на Anadolu.

При аварии произошел разлив топлива, после чего загорелись оба транспортных средства.

По словам представителя полиции Ага Рамазана Али, ранения получили 16 человек, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое.

Как сообщается, ДТП произошло в регионе Ласбела провинции Белуджистан.

Автобус следовал по маршруту Карачи - Панджгур, в нем ехали 40 человек.