Пакистан открыл медлагерь для оказания помощи жертвам афганского землетрясения

Посольство Пакистана в Кабуле объявило об открытии медицинского лагеря в аэропорту Хоста для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений в Афганистане. Об этом передает Report со ссылкой на Interfax.

Посольство Пакистана в Кабуле объявило об открытии медицинского лагеря в аэропорту Хоста для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений в Афганистане. Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Лагерь создан властями Хайбер-Пахтунхвы, 19 врачей с тремя машинами скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и направить пациентов в критическом состоянии в пакистанские больницы", - сообщил в субботу посол Пакистана Мансур Ахмад Хан в соцсетях.

Ранее находящееся под контролем движения "Талибан" информационное агентство Bakhtar сообщило, что Пакистан направил восемь грузовиков гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Афганистана.

"Груз, организованный Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями, был передан афганским властям", - говорилось в сообщении. Отмечается, что помощь состоит из семейных палаток, брезента, одеял, медикаментов.

Землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана, затронув, в основном, провинции Пактика и Хост. Сообщается, что, по меньшей мере, 1 000 человек погибли и еще как минимум 1 500 получили ранения.

В пятницу в первой половине дня на территории на территории уезда Гаян провинции Пактика произошло еще одно землетрясение, по предварительным данным, погибли пять человек.