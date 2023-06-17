Пакистан заявил о желании развивать сотрудничество со всеми странами

Пакистан не желает повторения холодной войны и нацелен на налаживание взаимовыгодных отношений со всеми странами.

Пакистан не желает повторения холодной войны и нацелен на налаживание взаимовыгодных отношений со всеми странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари, выступая на мероприятии, посвященном 50-летию основания Института стратегических исследований Исламабада.

"Пакистан ясно заявил о своем неприятии любой блоковой политики или рецидива холодной войны, - сказал он. - Создание военных союзов и отведение роли "сетевого поставщика безопасности" одним странам за счет других чревато тяжелыми последствиями". Бхутто-Зардари добавил, что двигателем международных отношений должно быть сотрудничество, а не конфронтация.

Министр отметил, что Пакистан в данном контексте нацелен на развитие хороших отношений со всеми государствами.