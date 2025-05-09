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Пакистан опроверг, что страна обратилась к международному сообществу за займами из-за "Синдура"

Пакистан опроверг, что страна обратилась к международному сообществу за займами из-за "Синдура" Пакистан заявил о взломе аккаунта и опроверг призыв к займам из-за операции «Синдур»
Другие страны
9 мая 2025 г. 09:48
Пакистан опроверг, что страна обратилась к международному сообществу за займами из-за Синдура

Власти Пакистана заявили о взломе официального аккаунта Управления по экономическим вопросам в социальной сети X и назвали фейковой публикацию с призывом к международному сообществу о предоставлении Исламабаду дополнительных займов в связи с потерями, вызванными индийской операцией "Синдур".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанское издание Business Recorder.

"Этот пост не имеет отношения к министерству и является фейковым. В настоящее время ни одна публикация, размещённая в X, не связана с министерством", - отметил представитель ведомства.

По его словам, взлом аккаунта произошел вечером 8 мая.

Напомним, доступ к X в Пакистане был ограничен с февраля 2024 года и восстановлен только 7 мая. До этого пользователи могли заходить на платформу лишь с помощью VPN.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan İqtisadi Məsələlər Nazirliyinin "X" hesabı sındırılıb, saxta maliyyə yardımı istənilib
Версия на английском языке Pakistan reports account hacking, denies loan appeal related to operation Sindoor

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