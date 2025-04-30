О нас

Пакистан заявил о планируемой атаке из Индии в течение 24-36 часов

Пакистан заявил о планируемой атаке из Индии в течение 24-36 часов Индия намерена нанести удар по территории Пакистана в течение следующих 24-36 часов на фоне обострения отношений между двумя странами после произошедшего 22 апреля теракта в городе Пахалгам.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 02:17
Пакистан заявил о планируемой атаке из Индии в течение 24-36 часов

Индия намерена нанести удар по территории Пакистана в течение следующих 24-36 часов на фоне обострения отношений между двумя странами после произошедшего 22 апреля теракта в городе Пахалгам.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"У Пакистана есть достоверные разведданные о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгам в качестве ложного предлога. Любой акт агрессии встретит решительный ответ", - указал министр.

Он также заявил, что Нью-Дели "будет нести ответственность за любые возможные последствия" для региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
Премьер - министр Хорватии посетит с официальным визитом Казахстан
23 апреля 2025 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi