Пакистан заявил о планируемой атаке из Индии в течение 24-36 часов

Индия намерена нанести удар по территории Пакистана в течение следующих 24-36 часов на фоне обострения отношений между двумя странами после произошедшего 22 апреля теракта в городе Пахалгам.

Индия намерена нанести удар по территории Пакистана в течение следующих 24-36 часов на фоне обострения отношений между двумя странами после произошедшего 22 апреля теракта в городе Пахалгам.

Как передает Report , об этом на своей странице в Х написал министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"У Пакистана есть достоверные разведданные о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгам в качестве ложного предлога. Любой акт агрессии встретит решительный ответ", - указал министр.

Он также заявил, что Нью-Дели "будет нести ответственность за любые возможные последствия" для региона.