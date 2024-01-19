Пакистан заявил о готовности сотрудничать с Ираном на основе взаимного доверия

Пакистан выразил готовность к сотрудничеству с Ираном на основе взаимного доверия.

Пакистан выразил готовность к сотрудничеству с Ираном на основе взаимного доверия.

Как передает Report со ссылкой на МИД Пакистана, соответствующее заявление сделал в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани.

"Подчеркнув тесные братские отношения между Пакистаном и Ираном, министр иностранных дел выразил желание Исламабада работать с Тегераном на основе духа взаимного доверия и сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

Глава пакистанской дипломатии также подчеркнул, что в основе этого сотрудничества должно лежать взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета.

Стороны также согласились деэскалировать ситуацию.