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Пакистан заявил о готовности сотрудничать с Ираном на основе взаимного доверия

Пакистан заявил о готовности сотрудничать с Ираном на основе взаимного доверия Пакистан выразил готовность к сотрудничеству с Ираном на основе взаимного доверия.
Другие страны
19 января 2024 г. 19:24
Пакистан заявил о готовности сотрудничать с Ираном на основе взаимного доверия

Пакистан выразил готовность к сотрудничеству с Ираном на основе взаимного доверия.

Как передает Report со ссылкой на МИД Пакистана, соответствующее заявление сделал в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани.

"Подчеркнув тесные братские отношения между Пакистаном и Ираном, министр иностранных дел выразил желание Исламабада работать с Тегераном на основе духа взаимного доверия и сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

Глава пакистанской дипломатии также подчеркнул, что в основе этого сотрудничества должно лежать взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета.

Стороны также согласились деэскалировать ситуацию.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan İranla qarşılıqlı etimad əsasında əməkdaşlığa hazır olduğunu açıqlayıb

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