Пакистан завершил председательство в Совбезе ООН

Пакистан завершил председательство в Совете Безопасности ООН

Пакистан завершил свое председательство в Совете Безопасности ООН, которое получил в июле на ротационной основе.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на постоянную миссию Пакистана при ООН.

Выступая на итоговом заседании, постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад поблагодарил членов Совбеза за конструктивное сотрудничество. Он подчеркнул, что страна "с чувством ответственности и приверженности Уставу ООН подошла к своей роли".

Отмечается, что в период председательства в СБ ООН, Пакистан инициировал ключевые обсуждения по Газе и Сирии, призвал к прекращению огня и гуманитарному доступу. Страна поддержала политическое урегулирование в Сирии, особенно на фоне конфликта друзов и бедуинов.

Совет безопасности принял пять резолюций по кризисам в Красном море, Йемене, Гаити, ЦАР и Международному суду. Также обсуждались реформы миротворчества и сотрудничество с ОИС.

На конференции по Палестине МИД иностранных дел Пакистана Исхак Дар призвал признать Палестину и предоставить ей полноправное членство в ООН.

Отметим, что Пакистан является непостоянным членом СБ на период 2025-2026 годов, и председательство в июле было частью этого срока. Причем это был первый раз с 2013 года, когда страна возглавила работу Совбеза.

С августа председательство в Совбезе ООН переходит к Панаме.

Председательство в Совете Безопасности ООН меняется каждый месяц на ротационной основе между 15 государствами-членами.