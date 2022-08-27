О нас

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил международное сообщество о помощи в связи с разрушительными наводнениями в этой стране
Другие страны
27 августа 2022 г. 14:30
Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил международное сообщество о помощи в связи с разрушительными наводнениями в этой стране, сообщает Report со ссылкой на "Интефакс".

По данным Associated Press, спасатели до сих пор не могут добраться до многих районов, где люди ждут эвакуации.

С середины июня в результате наводнений в Пакистане погибли 937 человек, более трети из них - дети. Из-за удара стихи власти страны объявили режим ЧС.

Шахбаз Шариф встретился с иностранными дипломатами и представителями различных организаций. Он сообщил, что наводнение оказалось более разрушительным, нежели в 2010 году, когда в результате удара стихии погибли 1700 человек.

Потоками воды повреждено более 170 тыс. домов, смыты дороги, разрушено около 150 мостов. В некоторых районах вода начала уходить, но в провинции Синд ситуация осложнилась: спасатели на лодках пытаются эвакуировать людей.

ООН сообщает, что выделит 3 млн долларов для помощи Пакистану.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pakistan daşqınların nəticələri ilə mübarizə üçün beynəlxalq yardım istəyib
Версия на английском языке Pakistan asks for international help to deal with floods

Другие новости из категории

Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания
Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания
27 августа 2022 г. 15:00
Британия поставит Киеву подводные БПЛА
Британия поставит Киеву подводные БПЛА
27 августа 2022 г. 14:27
Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич
Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич
27 августа 2022 г. 13:40
Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции
Украина экспортировала миллион тонн сельхозпродукции
27 августа 2022 г. 12:10
Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель
Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель
27 августа 2022 г. 10:47
С начала войны в Украине РФ потеряла 46 500 военных
С начала войны в Украине РФ потеряла 46 500 военных
27 августа 2022 г. 10:19
Япония и РФ договорились о передаче тел погибших с японского судна
Япония и РФ договорились о передаче тел погибших с японского судна
27 августа 2022 г. 09:40
Южная Корея поставит Польше танки и гаубицы
Южная Корея поставит Польше танки и гаубицы
27 августа 2022 г. 09:26
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937
27 августа 2022 г. 08:08
Al-Arabiya: в центре Триполи происходит интенсивная стрельба
Al-Arabiya: в центре Триполи происходит интенсивная стрельба
27 августа 2022 г. 06:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi