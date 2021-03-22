О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пакистан запретил въезд в страну гражданам 12 стран

Пакистан запретил въезд в страну гражданам 12 стран Управление гражданской авиации Пакистана ввело полный запрет на въезд в страну гражданам 12 государств из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом
Другие страны
22 марта 2021 г. 10:28
Пакистан запретил въезд в страну гражданам 12 стран

Управление гражданской авиации Пакистана ввело полный запрет на въезд в страну гражданам 12 государств из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом на их территории, cообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Въезд в Пакистан будет полностью закрыт для граждан Ботсваны, Бразилии, Колумбии, Коморских островов, Ганы, Кении, Мозамбика, Перу, Руанды, ЮАР, Танзании и Замбии. Запрет будет действовать с 23 марта по 5 апреля.

"Временная мера вводится в продолжение шагов, предпринимаемых для сдерживания распространения COVID-19 в Пакистане", - говорится в распоряжении ведомства.

Пассажиры более чем из 20 стран, включая Китай, Японию, Австралию, перед вылетом в Пакистан должны будут сдать тест на COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, в субботу в стране был зафиксирован самый высокий суточный рост числа заразившихся коронавирусом в этом году. Медики выявили 3 876 новых случаев заражения

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета
Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета
22 марта 2021 г. 11:58
Байден заявил о необходимости борьбы с расизмом через законодательство
Байден заявил о необходимости борьбы с расизмом через законодательство
22 марта 2021 г. 08:57
Жертвами засады повстанцев на Филиппинах стали 5 полицейских
Жертвами засады повстанцев на Филиппинах стали 5 полицейских
22 марта 2021 г. 07:17
Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа
Прибалтийские республики соединит пешеходная тропа
22 марта 2021 г. 05:19
Депутат бундестага умерла во время перелета
Депутат бундестага умерла во время перелета
22 марта 2021 г. 02:18
В Мексике задержаны боевики наркокартеля с арсеналом оружия
В Мексике задержаны боевики наркокартеля с арсеналом оружия
22 марта 2021 г. 01:33
На акции в Амстердаме задержали более 150 человек - ОБНОВЛЕНО
На акции в Амстердаме задержали более 150 человек - ОБНОВЛЕНО
22 марта 2021 г. 00:36
Папа Римский сравнил расизм с вирусом
Папа Римский сравнил расизм с вирусом
21 марта 2021 г. 23:13
Душанбе официально объявили культурной столицей СНГ в 2021 году
Душанбе официально объявили культурной столицей СНГ в 2021 году
21 марта 2021 г. 22:25
Трамп создаст собственную соцсеть
Трамп создаст собственную соцсеть
21 марта 2021 г. 22:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi