Пакистан за год около 500 раз нарушил перемирие на границе с Индией

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Пакистанские военнослужащие за текущий год около 500 раз нарушили перемирие на границе с Индией.

Как передает Report, об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.

По данным издания, две трети из общего числа нарушений перемирия пришлись на последние пять недель, когда отношения двух стран обострились после того, как Индия сообщала о проведении контртеррористической операции на линии контроля в Кашмире.

Пакистан также обвиняет Индию в нарушении перемирия в Кашмире. Так, в среду армия страны сообщила, что за текущий год индийские военные 178 раз нарушили перемирие, что привело к гибели 19 мирных жителей.