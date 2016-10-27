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    Пакистан вышлет из страны индийского дипломата

    Власти Пакистана объявили персоной нон-грата Сурджит Сингха

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Власти Пакистана объявили персоной нон-грата индийского дипломата Сурджит Сингха и дали ему 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Пакистана.

    Ранее власти Индии объявили о высылке дипломатического работника посольства Пакистана в Нью-Дели. Как сообщила в четверг газета The Indian Express, полиция Нью-Дели задержала Махмуда Ахтара, сотрудника пакистанского посольства, который, предположительно, имел доступ к документам, связанным с индийской обороной программой. 

    После установления личности, Ахтара, обладающего дипломатическим иммунитетом, отпустили, отмечает газета. Кроме того, полиция задержала двух жителей провинции Раджастхан, которые, как полагает следствие, были связаны с Ахтаром и снабжали его информацией.

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