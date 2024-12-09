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Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных при крушении вертолета

Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных при крушении вертолета Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Ыспарта.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 23:21
Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных при крушении вертолета

Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Ыспарта.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на сайте пакистанского дипведомства.

"Правительство и народ Пакистана глубоко скорбят в связи с трагическим крушением вертолета в турецкой Ыспарте, в результате чего погибли шесть военнослужащих, включая командующего Военной авиационной школой Ыспарты бригадного генерала Ису Байдилли.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и народу Турции. Пакистан солидарен с нашими турецкими братьями и сестрами в этот скорбный момент, и молится за скорейшее выздоровление раненых", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее соболезнования турецкой стороне выразили министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава МИД Джейхун Байрамов.

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