Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных при крушении вертолета

Пакистан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Ыспарта.
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"Правительство и народ Пакистана глубоко скорбят в связи с трагическим крушением вертолета в турецкой Ыспарте, в результате чего погибли шесть военнослужащих, включая командующего Военной авиационной школой Ыспарты бригадного генерала Ису Байдилли.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и народу Турции. Пакистан солидарен с нашими турецкими братьями и сестрами в этот скорбный момент, и молится за скорейшее выздоровление раненых", - говорится в заявлении.
Напомним, что ранее соболезнования турецкой стороне выразили министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава МИД Джейхун Байрамов.