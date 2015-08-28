Пакистан выразил протест Индии в связи с гибелью шести человек в Кашмире

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Пакистан выразил "решительный протест" Индии в связи с гибелью шести человек в результате трансграничного обстрела в Кашмире. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает пакистанский телеканал "Гео-ТВ".

По информации, посол Индии в Исламабаде был вызван в министерство иностранных дел этой исламской республики, где ему от имени пакистанских властей был выражен "решительный протест в связи с обстрелом со стороны Индии, в результате которого погибли шесть мирных пакистанских жителей".

В ночное время на так называемой "линии контроля" произошла перестрелка. По окончании стрельбы индийская сторона заявила о гибели трех мирных жителей, а пакистанская сторона - о гибели шести своих граждан.

Трансграничные инциденты на линии контроля в Кашмире, в том числе, обстрелы с применением артиллерии, являются главным фактором постоянной напряженности в отношениях между Исламабадом и Нью-Дели. В последние несколько месяцев на границе между двумя странами в Кашмире было зафиксировано несколько десятков подобных инцидентов, в результате которых зафиксированы жертвы с обеих сторон.