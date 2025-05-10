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Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство Пакистан объявил о временном закрытии воздушного пространства страны, ограничения продлятся до 12:00 по местному времени (10:00 мск).
Другие страны
10 мая 2025 г. 04:56
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство

Пакистан объявил о временном закрытии воздушного пространства страны, ограничения продлятся до 12:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на Управление аэропортов Пакистана.

По его информации, Пакистан закрыл воздушное пространство для всех рейсов с 03:15 (02:15 по бакинскому времени) до 12:00 (11:00 по бакинскому времени) из соображений безопасности из-за индийских ударов.

Ранее Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион.

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