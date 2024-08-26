О нас

Пакистан впервые за восемь лет пригласил премьера Индии посетить Исламабад

Пакистан впервые за восемь лет пригласил премьера Индии посетить Исламабад Пакистан направил официальное приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Исламабад для участия во встрече глав правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированной на 15-16 октября 2024 года.
Другие страны
26 августа 2024 г. 06:15
Пакистан впервые за восемь лет пригласил премьера Индии посетить Исламабад

Пакистан направил официальное приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Исламабад для участия во встрече глав правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированной на 15-16 октября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Express Tribune.

Издание отмечает, что Пакистан впервые за восемь лет пригласил индийского лидера посетить страну с официальным визитом. В прошлый раз, в 2016 году, Моди был приглашен в исламскую республику для участия в саммите Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), однако тогда Индия бойкотировала указанное мероприятие.

Согласно информации газеты, с учетом нынешнего состояния отношений между Исламабадом и Нью-Дели индийский премьер вместо очного может ограничиться виртуальным форматом участия в предстоящей встрече ШОС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi