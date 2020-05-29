​Пакистан возобновит международные пассажирские рейсы

Пакистан намерен с 30 мая возобновить международные полеты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил секретарь Управления гражданской авиации Абдул Саттар Хохар.

"В соответствии с решением федерального правительства, полеты на исходящих международных рейсах (регулярные, нерегулярные и чартерные) разрешены начиная с 23:59 часов сегодняшнего вечера", - сказал он.

Хохар отметил, что полеты будет разрешено выполнять из всех международных аэропортов Пакистана, за исключением Гвадара и Турбата.

Напомним, что воздушное пространство Пакистана было закрыто с марта из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса. 7 мая власти страны объявили о постепенном снятии режима изоляции, а внутренние полеты были частично возобновлены 16 мая.