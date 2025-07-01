Пакистан возглавит Совбез ООН в июле

Пакистан в июле будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Пакистан в июле будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Как сообщает американское бюро Report , постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмед на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке рассказал о повестке председательства.

По его словам, 22 июля состоятся открытые дебаты высокого уровня о продвижении международного мира и безопасности посредством многосторонней дипломатии и мирного разрешения межгосударственных конфликтов. Заседание пройдет под председательством заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара.

Днем позже, 23 июля, отметил постпред, состоятся ежеквартальные дебаты, посвященные Ближнему Востоку, в частности палестинскому вопросу. Рассматривается возможность проведения этой встречи на уровне министров.

Дипломат указал, что 24 июля в СБ состоится специальный брифинг, посвященный сотрудничеству между ООН и Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Эта встреча также пройдет под руководством главы МИД Пакистана. На заседании будет уделено внимание роли организации в оказании гуманитарной помощи, предотвращении конфликтов и содействии диалогу. Стороны обсудят, как сделать это сотрудничество более институциональным и устойчивым.

Другие важные вопросы в повестке дня СБ в течение месяца включают заседания по Колумбии, Кипру, Судану, Сирии, Ливану (в рамках резолюции 1701), Йемену и Гаити. Также состоятся обсуждения новостей и ситуации, связанной с Международным уголовным судом (МУС).

Посол добавил, что СБ готов проводить экстренные заседания в соответствии с событиями, происходящими в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.