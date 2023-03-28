Пакистан отказался принимать участие во втором "Саммите за демократию".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД.
"Пакистан не участвовал в работе саммита, который начал свое существование в 2021 году и требовал от стран принятия определенных национальных обязательств. Процесс саммита сейчас находится на продвинутой стадии, поэтому Пакистан будет взаимодействовать с США и странами-сопредседателями на двусторонней основе для продвижения и укрепления демократических принципов и ценностей, а также продвижения прав человека и борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
"Мы благодарны США и странам-сопредседателям за приглашение Пакистана к участию во втором "Саммите за демократию", который состоится 29-30 марта 2023 года. Мы ценим нашу дружбу с США. При администрации президента Джо Байдена наши отношения получили ощутимое развитие. Мы по-прежнему привержены укреплению сотрудничества во имя мира, стабильности и процветания", - подчеркнули в ведомстве.