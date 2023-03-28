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Пакистан отказался принимать участие во втором "Саммите за демократию"

Пакистан отказался принимать участие во втором "Саммите за демократию" Пакистан отказался принимать участие во втором "Саммите за демократию".
Другие страны
28 марта 2023 г. 10:53
Пакистан отказался принимать участие во втором Саммите за демократию

Пакистан отказался принимать участие во втором "Саммите за демократию".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Пакистан не участвовал в работе саммита, который начал свое существование в 2021 году и требовал от стран принятия определенных национальных обязательств. Процесс саммита сейчас находится на продвинутой стадии, поэтому Пакистан будет взаимодействовать с США и странами-сопредседателями на двусторонней основе для продвижения и укрепления демократических принципов и ценностей, а также продвижения прав человека и борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

"Мы благодарны США и странам-сопредседателям за приглашение Пакистана к участию во втором "Саммите за демократию", который состоится 29-30 марта 2023 года. Мы ценим нашу дружбу с США. При администрации президента Джо Байдена наши отношения получили ощутимое развитие. Мы по-прежнему привержены укреплению сотрудничества во имя мира, стабильности и процветания", - подчеркнули в ведомстве.

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