Пакистан выразил протест Индии из-за нарушения режима прекращения огня

МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 15 октября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вновь вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля 15 октября", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

"Из-за неспровоцированной стрельбы в секторе Незапир погибло три человека из деревни Кирни, еще восемь человек получили серьезные ранения", - сообщает МИД Пакистана.

"Индийские войска, расположенные вдоль линии контроля и действующей границы, продолжают на регулярной основе открывать огонь по гражданскому населению из крупнокалиберной артиллерии и автоматического оружия, - заявляет МИД Пакистана. - Эта беспрецедентная эскалация напряженности и несоблюдение режима прекращения огня сохраняются с 2017 года, когда индийские войска нарушили договор о прекращении огня от 1970 года".