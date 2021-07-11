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Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном

Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном.
Другие страны
11 июля 2021 г. 03:47
Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном

Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, слова Б.Ифтихара приводит газета Dawn.

"На данный момент 90% границы Пакистана с Афганистаном защищены ограждением", - отметил Ифтихар.

Согласно представителю ВС, нынешний механизм обеспечения безопасности границ более эффективен.

"Но безопасность границ - это улица с двусторонним движением. Другая сторона должна была предпринять меры, как это сделали мы, чего, к сожалению, не произошло", - добавил Ифтихар.

По словам представителя, министерство внутренних дел подготовилось к возможному наплыву афганских беженцев.

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