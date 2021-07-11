Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном

Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном.

Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , слова Б.Ифтихара приводит газета Dawn.

"На данный момент 90% границы Пакистана с Афганистаном защищены ограждением", - отметил Ифтихар.

Согласно представителю ВС, нынешний механизм обеспечения безопасности границ более эффективен.

"Но безопасность границ - это улица с двусторонним движением. Другая сторона должна была предпринять меры, как это сделали мы, чего, к сожалению, не произошло", - добавил Ифтихар.

По словам представителя, министерство внутренних дел подготовилось к возможному наплыву афганских беженцев.