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Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном

Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном Высшее военное руководство и члены правительства Пакистана соберутся в пятницу на заседание комитета нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном.
Другие страны
19 января 2024 г. 15:48
Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном

Высшее военное руководство и члены правительства Пакистана соберутся в пятницу на заседание комитета нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом передает пакистанский новостной портал Dawn.

Заседание комитета возглавит премьер-министр Анвар уль-Хак Какар. Также будут присутствовать, в частности, глава Генштаба ВС Пакистана, руководители разведывательных служб страны.

Из-за эскалации напряженности с Ираном глава пакистанского правительства сократил свою поездку на Давосский форум в Швейцарии.

Вечером в четверг высокопоставленный представитель МИД Ирана Сейед Расул Мусави написал в социальной сети "X" о том, что от напряженности между двумя странами выигрывают только "террористы и общие враги".

В свою очередь, высокопоставленный представитель МИД Пакистана Рахим Хаят Куреши процитировал это сообщение, заявив, что согласен со словами "дорогого брата Сейеда Расула Мусави". По его мнению, Пакистан и Иран имеют братские отношения, и они должны двигаться вперед к решению всех вопросов посредством диалога.

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Версия на английском языке Pakistan convenes national security committee as tensions with Iran rise
Версия на азербайджанском языке Pakistan milli təhlükəsizlik komitəsi İranla gərginlik səbəbindən toplanır

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