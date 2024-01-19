Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном

Высшее военное руководство и члены правительства Пакистана соберутся в пятницу на заседание комитета нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном.

Высшее военное руководство и члены правительства Пакистана соберутся в пятницу на заседание комитета нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом передает пакистанский новостной портал Dawn.

Заседание комитета возглавит премьер-министр Анвар уль-Хак Какар. Также будут присутствовать, в частности, глава Генштаба ВС Пакистана, руководители разведывательных служб страны.

Из-за эскалации напряженности с Ираном глава пакистанского правительства сократил свою поездку на Давосский форум в Швейцарии.

Вечером в четверг высокопоставленный представитель МИД Ирана Сейед Расул Мусави написал в социальной сети "X" о том, что от напряженности между двумя странами выигрывают только "террористы и общие враги".

В свою очередь, высокопоставленный представитель МИД Пакистана Рахим Хаят Куреши процитировал это сообщение, заявив, что согласен со словами "дорогого брата Сейеда Расула Мусави". По его мнению, Пакистан и Иран имеют братские отношения, и они должны двигаться вперед к решению всех вопросов посредством диалога.