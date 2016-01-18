Пакистан снял трехлетний запрет на YouTube

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Власти Пакистана разрешили жителям страны пользоваться популярным видеохостингом YouTube после запрета, который длился в течение трех лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, пакистанцы смогут пользоваться локализованной версией сервиса со специальными фильтрами, благодаря которым нежелательный контент будет удален.

Суд Пакистана наложил запрет на пользование YouTube в сентябре 2012 года после появления на видео-сервисе трейлера к фильму "Невиновность мусульман", который спровоцировал нападения на американские посольства в мусульманских странах. В результате одного из нападений в ливийском городе Бенгази 11 сентября погибли посол США Кристофер Стивенс и еще три человека.

Как передает агентство со ссылкой на представителя телекоммуникационных служб Хуррама Мехрана, в понедельник сайт YouTube был доступен по всей стране.