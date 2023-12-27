Пакистан провел испытание новой реактивной системы залпового огня

Вооруженные силы Пакистана провели успешные летные испытания отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности Fatah-II.

Вооруженные силы Пакистана провели успешные летные испытания отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности Fatah-II.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Fatah-II предназначен для доставки боеприпасов обычного типа.

Управляемые ракеты системы оснащены инерциально-спутниковой системой наведения и способны с высокой точностью поражать цели на удалении до 400 км.

По данным СМИ, РСЗО Fatah разработана и выпускается пакистанской оборонной компанией Global Industrial & Defence Solutions (GIDS). Она считается аналогом американской системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

РСЗО Fatah-I c дальностью до 150 км впервые была испытана в Пакистане в августе 2021 года.