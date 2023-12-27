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Пакистан провел испытание новой реактивной системы залпового огня

Пакистан провел испытание новой реактивной системы залпового огня Вооруженные силы Пакистана провели успешные летные испытания отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности Fatah-II.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 20:35
Пакистан провел испытание новой реактивной системы залпового огня

Вооруженные силы Пакистана провели успешные летные испытания отечественной реактивной системы залпового огня (РСЗО) увеличенной дальности Fatah-II.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Fatah-II предназначен для доставки боеприпасов обычного типа.

Управляемые ракеты системы оснащены инерциально-спутниковой системой наведения и способны с высокой точностью поражать цели на удалении до 400 км.

По данным СМИ, РСЗО Fatah разработана и выпускается пакистанской оборонной компанией Global Industrial & Defence Solutions (GIDS). Она считается аналогом американской системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

РСЗО Fatah-I c дальностью до 150 км впервые была испытана в Пакистане в августе 2021 года.

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Версия на английском языке Pakistan successfully tests indigenously developed Fatah-II guided multi-launch rocket system
Версия на азербайджанском языке Pakistan yeni reaktiv yaylım atəşi sistemini sınaqdan keçirib

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