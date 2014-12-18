Пакистан провел антитеррористическую операцию против талибов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной силами безопасности в долине Тирах на северо-западе Пакистана, уничтожено 57 боевиков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, во время крупномасштабной антитеррористической операции использовали также самолеты ВВС страны. Они разбомбили базы и лагерь боевиков (пакистанских талибов), называемых "Təhrik-i-Pakistan". В целом по их позициям было нанесено 20 авиаударов.

Напомним, что 16 декабря указанная террористическая группировка совершила нападение на военную школу в городе Пешавар, в результате которой погибли 148 человек, 136 из которых дети.