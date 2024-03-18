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Пакистан провел антитеррористические операции в приграничных районах Афганистана

Пакистан провел антитеррористические операции в приграничных районах Афганистана Пакистан провел антиреррористические операции в приграничных районах Афганистана в ответ на обстрелы своей территории.
Другие страны
18 марта 2024 г. 18:00
Пакистан провел антитеррористические операции в приграничных районах Афганистана

Пакистан провел антиреррористические операции в приграничных районах Афганистана в ответ на обстрелы своей территории.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

"Сегодня утром Пакистан провел антитеррористические операции в приграничных районах Афганистана", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Главной целью сегодняшней операции были террористы из группировки Хафиза Гюля Бахадура, которая вместе с группировкой "Техрик-и-Талибан Пакистан" несет ответственность за многочисленные теракты на территории Пакистана. В их результате погибли сотни мирных жителей и сотрудников правоохранительный органов", - отмечается в сообщении.

В дипведомстве заявили, что "террористы представляют серьезную угрозу безопасности" республики.

"Пакистан придает первостепенное значение суверенитету и территориальной целостности Афганистана. Мы неоднократно призывали афганские власти принять конкретные меры для того, чтобы афганская земля не использовалась в качестве плацдарма для терроризма против Пакистана", - подчеркнул МИД.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Əfqanıstanla sərhəd bölgələrində antiterror əməliyyatları keçirib
Версия на английском языке Pakistani forces carry out anti-terrorist operations inside Afghanistan

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