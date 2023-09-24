О нас

Пакистан проведет переговоры с Россией по импорту сырой нефти

Пакистан проведет переговоры с Россией по импорту сырой нефти Делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али планирует 10 октября приехать в Россию с трехдневным визитом.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 07:55
Пакистан проведет переговоры с Россией по импорту сырой нефти

Делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али планирует 10 октября приехать в Россию с трехдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на газету The News, пакистанские делегаты намерены принять участие в конференции по энергетическому сотрудничеству, которая в то же время пройдет в Москве, а также провести двусторонние консультации с российскими партнерами по теме заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа. Планируется, в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода "Пакистанский поток".

Газета отмечает, что в этом году Пакистан закупил пробную партию российской нефти марки Urals, она была признана коммерчески жизнеспособной. Вместе с тем реального экономического эффекта в данном контексте, в частности снижения потребительских цен на нефтепродукты в исламской республике, Исламабад, согласно изданию, сможет добиться только, если обеспечит долгосрочный импорт нефти из РФ.

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistan Rusiya ilə xam neftin idxalına dair danışıqlar aparacaq

Другие новости из категории

Байден: Приостановка работы правительства затронет всех американцев
Байден: Приостановка работы правительства затронет всех американцев
24 сентября 2023 г. 07:34
На Таврическом направлении Украины за сутки погибли 70 военнослужащих РФ
На Таврическом направлении Украины за сутки погибли 70 военнослужащих РФ
24 сентября 2023 г. 06:41
ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию их островов в Персидском заливе
ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию их островов в Персидском заливе
24 сентября 2023 г. 06:07
МИД Венесуэлы: США хотят разместить военную базу на спорной территории Гайаны
МИД Венесуэлы: США хотят разместить военную базу на спорной территории Гайаны
24 сентября 2023 г. 05:26
Боррель назвал истинную разрушающую Евросоюз силу
Боррель назвал истинную разрушающую Евросоюз силу
24 сентября 2023 г. 04:45
Германия намерена ввести пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией
Германия намерена ввести пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией
24 сентября 2023 г. 00:25
Хакан Фидан встретился с Антониу Гутерришем
Хакан Фидан встретился с Антониу Гутерришем
23 сентября 2023 г. 23:58
В Бенине при пожаре на складе нефтепродуктов погибли 34 человека
В Бенине при пожаре на складе нефтепродуктов погибли 34 человека
23 сентября 2023 г. 23:19
В Сомали при взрыве погибли не менее 10 человек
В Сомали при взрыве погибли не менее 10 человек
23 сентября 2023 г. 20:19
В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия
В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия
23 сентября 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi