Пакистан проинформировал Совбез ООН о нападении Индии

Пакистанская сторона проинформировала Совет Безопасности ООН (СБ ООН) об индийском нападении.

Пакистанская сторона проинформировала Совет Безопасности ООН (СБ ООН) об индийском нападении.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Geo TV, об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Пакистана.

Согласно информации, соответствующую информацию представил Совбезу постоянный представитель страны при ООН.

"Пакистан оставляет за собой право ответить на индийскую агрессию в соответствующее время и в соответствующем порядке", - добавил пресс-секретарь МИД.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, ВВС Пакистана сбили пять индийских истребителей, был нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре индийской армии на линии контроля в Азад Джамму и Кашмире. В частности был уничтожен штаб 12-й пехотной бригады 9-й дивизии 15-го корпуса, ключевого тактического формирования индийской армии, участвующего в передовых операциях в регионе.

Позднее в СМИ появились кадры, на которых индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля.