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Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над своей территорией

Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов
Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) продлило запрет на использование воздушного пространства страны для коммерческих рейсов в Индию

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) продлило запрет на использование воздушного пространства страны для коммерческих рейсов в Индию и из нее до 12 июля, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Установленное ранее ограничение действовало до 28 июня. Это не позволяло гражданским авиалайнерам летать из Индии и в обратном направлении через пакистанское небо. Необходимость облетать территорию Исламской Республики существенно увеличила полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.

Напомним, что в конце февраля Пакистан закрыл воздушное пространство страны для коммерческих рейсов после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших авиапространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали с периодичностью примерно раз в две недели.

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