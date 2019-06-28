Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над своей территорией

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) продлило запрет на использование воздушного пространства страны для коммерческих рейсов в Индию и из нее до 12 июля, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Установленное ранее ограничение действовало до 28 июня. Это не позволяло гражданским авиалайнерам летать из Индии и в обратном направлении через пакистанское небо. Необходимость облетать территорию Исламской Республики существенно увеличила полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.

Напомним, что в конце февраля Пакистан закрыл воздушное пространство страны для коммерческих рейсов после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших авиапространство страны в спорном регионе Кашмир. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали с периодичностью примерно раз в две недели.