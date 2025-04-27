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Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире

Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считая обвинения в свой адрес голословными.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 12:57
Пакистан призвал провести международное расследование теракта в Кашмире

Пакистан хочет международного расследования теракта в Джамму и Кашмире, считая обвинения в свой адрес голословными.

Как передает Report, об этом в интервью "РИА Новости" заявил глава пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф.

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил провести международное расследование этого инцидента. Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире… разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан. Это просто заявления, пустые заявления и ничего больше", - сказал он.

Напомним, что 22 апреля в пограничном регионе Джамму и Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 26 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения. Индия расценила инцидент как теракт и возложила ответственность на пакистанскую сторону.

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