​Пакистан признан самой опасной для журналистов страной

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Пакистан признан самой опасной страной для журналистов по итогам уходящего года, Украина - на четвертом месте.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приведены в докладе Международной федерации журналистов - крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ (штаб-квартира - в Брюсселе). Данные ее исследования цитируют пакистанские СМИ.

В 2014 году на территории Пакистана были убиты 14 журналистов, говорится в докладе организации. Второе место в рейтинге занимает Сирия, где в уходящем году при исполнении своих обязанностей погибли 12 журналистов. Третью позицию делят Афганистан и Палестина, на территории которых погибли по 9 сотрудников СМИ. На четвертом месте - Ирак и Украина (в каждой из республик погибли по 8 журналистов).

Всего же, по данным Международной федерации журналистов, в 2014 году в мире были убиты 118 работников масс-медиа. Эксперты организации фиксируют рост числа убийств представителей этой профессии: в 2013 году в мире погибли 105 журналистов.