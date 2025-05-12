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Пакистан приветствует роспуск РКК как шаг к миру в Турции

Пакистан приветствует роспуск РКК как шаг к миру в Турции Пакистан приветствует роспуск РКК как шаг к миру в Турции
Другие страны
12 мая 2025 г. 14:15
Пакистан приветствует роспуск РКК как шаг к миру в Турции

Пакистан приветствует объявление о самороспуске признанной в Турции террористической "Рабочей партии Курдистана" (PKK).

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в соцсети Х.

"Пакистан приветствует сообщение о роспуске РКК и рассматривает это как важный шаг на пути к прочному миру для Турции, свободной от террора. Это историческое событие отражает непоколебимую решимость турецкого руководства во главе с моим дорогим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий народ должен продолжить движение к примирению, единству и стабильности. Пакистан и Турция остаются едины в своей приверженности совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - написал премьер-министр.

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Версия на английском языке Pakistan welcomes PKK’s dissolution as step towards lasting peace in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Pakistan PKK-nın buraxılmasını Türkiyədə sülhə doğru addım kimi alqışlayıb

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