    Пакистан приостановил оружейную сделку с Суданом на $1,5 млрд

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 16:14
    Пакистан принял решение приостановить сделку на общую сумму $1,5 млрд по поставке оружия и авиации в Судан.

    Как передает Report со об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в пакистанских службах безопасности.

    По данным одного из источников, Пакистан вынужден был пойти на данный шаг после того, как Саудовская Аравия отказалась финансировать сделку.

    Отмечается, что Саудовская Аравия изменила позицию по финансированию проекта после консультаций, в том числе на фоне рекомендаций ряда западных стран воздерживаться от вовлечения в опосредованные конфликты в Африке.

    Также подчеркивается, что встреча представителей суданской армии с саудовскими властями в Эр-Рияде в марте стала одним из факторов, приведших к прекращению финансирования сделки.

    Саудовская Аравия является одним из ключевых союзников Пакистана. Двусторонние отношения укрепились после подписания в прошлом году соглашения о взаимной обороне, согласно которому агрессия против одной из сторон рассматривается как нападение на обе страны.

    Пакистан Саудовская Аравия Судан Вооружение и техника
