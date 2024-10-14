Пакистан принял дополнительные меры для обеспечения безопасности проведения ШОС

Правительство Пакистана приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности проведения 23-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Правительство Пакистана приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности проведения 23-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

"Исламабад - один из наиболее безопасных городов в нашей стране, - сказал политик. - Как вы знаете, у нас действует система видеонаблюдения и оперативного реагирования "Безопасный город", а также дислоцировано большое число сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, в целях обеспечения безопасности мы разместили здесь дополнительный контингент из военнослужащих. Представители армии будут охранять "красную зону" [район Исламабада, где расположены основные правительственные здания, судебные и законодательные учреждения]".

Как добавил министр, власти приняли "экстраординарные" меры для обеспечения безопасности проведения мероприятий ШОС.

23-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится с 15 по 16 октября 2024 года в Исламабаде.