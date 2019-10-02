Пакистан предостерег мировое сообщество о возможной ядерной войне с Индией

Пакистан предостерегает мировое сообщество о возможности начала ядерной войны с Индией в связи с эскалацией ситуации в Кашмире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.

"Есть вероятность, что даже ограниченный военный конфликт перерастет в ядерную войну", - отметил он.

Хан добавил, что Пакистан не пытается инициировать войну. "Мы предсказываем реалистичный сценарий для того, чтобы международное сообщество могло вмешаться и оказать давление на Индию, убедив ее дать обратный ход ее незаконным действиям", - пояснил политик.

По его мнению, в случае открытой фазы военного конфликта "другие страны не будут вовлечены напрямую в это". "Если между Индией и Пакистаном будет война - она будет очень быстрой и гнусной. И она будет смертоносной. Это будет армагеддон. Сотни миллионов людей погибнут в Южной Азии, радиация окажет влияние на 2,5 миллиарда людей по всему миру", - подчеркнул Хан.

Он призвал международное сообщество во главе с Советом безопасности ООН вмешаться в ситуацию и направить ее в дипломатическое русло.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.