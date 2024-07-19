Пакистан предоставил Афганистану данные о террористических группировках

Пакистан предоставил временному правительству Афганистана разведывательную информацию о базирующихся на территории этой страны террористических группировках.

Пакистан предоставил временному правительству Афганистана разведывательную информацию о базирующихся на территории этой страны террористических группировках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге для журналистов официальный представить пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

"Мы направили Кабулу данные нашей разведки о базирующихся на афганской территории террористических группировках и поддерживаем по этому вопросу постоянную связь с властями Афганистана", - заявила дипломат.

В Исламабаде растет озабоченность продолжающимся использованием афганской территории для атак террористов на Пакистан.

"Обеспокоенность этим была доведена до представителя посольства Афганистана, который ранее на этой неделе был вызван в МИД в связи с нападением террористов из группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" на пакистанских военнослужащих в городу Банну, в результате которого 10 из них погибли", - сказала она.