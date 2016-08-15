Пакистан предложил Индии провести переговоры по Кашмиру

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Замглавы МИД Пакистана Айзаз Чоудхри передал официальное приглашение своему индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару посетить Исламабад для переговоров по Кашмиру.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в письме подчеркиваются международные обязательства обеих стран, Индии и Пакистана, решать проблему Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Напомним, что в последнее время в Кашмире наблюдается напряженная обстановка в связи с нападениями террористов.