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    Пакистан предложил Индии провести переговоры по Кашмиру

    Замглавы МИД Пакистана Айзаз Чоудхри передал официальное приглашение своему индийскому коллеге

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Замглавы МИД Пакистана Айзаз Чоудхри передал официальное приглашение своему индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару посетить Исламабад для переговоров по Кашмиру.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в письме подчеркиваются международные обязательства обеих стран, Индии и Пакистана, решать проблему Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, что в последнее время в Кашмире наблюдается напряженная обстановка в связи с нападениями террористов.

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