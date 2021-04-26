Пакистан поддержал позицию Турции по событиям 1915 года

Глава МИД Пакистана Махмуд Курейши поддержал позицию Турции по событиям 1915 года.
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В свою очередь официальный представитель МИД Пакистана Захид Хафиз Чавдри заявил, что, по мнению Исламабада, "односторонние подходы и политическая категоризация исторических событий могут подорвать доверие между странами и привести к поляризации".
По словам Чавдри, Пакистан приветствует конструктивную позицию Анкары по данному вопросу, включая предложение турецкой стороны о создании совместной комиссии по расследованию событий 1915 года.