Пакистан поддержал позицию Турции по событиям 1915 года

Глава МИД Пакистана Махмуд Курейши поддержал позицию Турции по событиям 1915 года

Глава МИД Пакистана Махмуд Курейши поддержал позицию Турции по событиям 1915 года.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом дипломат сказал в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, комментируя заявление президента США Джо Байдена, назвавшего накануне упомянутые события "геноцидом".

В свою очередь официальный представитель МИД Пакистана Захид Хафиз Чавдри заявил, что, по мнению Исламабада, "односторонние подходы и политическая категоризация исторических событий могут подорвать доверие между странами и привести к поляризации".

По словам Чавдри, Пакистан приветствует конструктивную позицию Анкары по данному вопросу, включая предложение турецкой стороны о создании совместной комиссии по расследованию событий 1915 года.