Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению.

Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению.

Как передает Report , об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

"Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России", - указал глава диппредставительства в ответ на вопрос, заинтересована ли страна присоединиться к этому объединению.

Посол отметил, что Исламабад рассчитывает присоединиться к БРИКС при председательстве России уже в 2024 году.

"Да. Это так", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.