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Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 02:15
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году, рассчитывает на содействие России в вопросе присоединения республики к объединению.

Как передает Report, об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

"Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России", - указал глава диппредставительства в ответ на вопрос, заинтересована ли страна присоединиться к этому объединению.

Посол отметил, что Исламабад рассчитывает присоединиться к БРИКС при председательстве России уже в 2024 году.

"Да. Это так", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

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