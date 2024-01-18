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Пакистан планирует закупку китайских истребителей-невидимок FC-31

Пакистан планирует закупку китайских истребителей-невидимок FC-31 Пакистан намерен закупить у Китая партию истребителей-невидимок FC-31 (Shenyang J-31) для модернизации и расширения боевых возможностей национальных военно-воздушных сил.
Другие страны
18 января 2024 г. 13:06
Пакистан планирует закупку китайских истребителей-невидимок FC-31

Пакистан намерен закупить у Китая партию истребителей-невидимок FC-31 (Shenyang J-31) для модернизации и расширения боевых возможностей национальных военно-воздушных сил.

Как передает Report, об этом сообщило в пресс-релизе командование пакистанских ВВС.

"Приобретение истребителей-невидимок пятого поколения FC-31 станет ключевой вехой в стратегической трансформации ВВС Пакистана, основа для которой уже заложена", - говорится в пресс-релизе.

Ранее главком пакистанских ВВС главный маршал авиации Захир Ахмед Бабар Сидху заявил, что истребители FC-31 поступят на вооружение в ближайшем будущем.

Разработанный Государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC) FC-31 представляет собой одноместный двухмоторный истребитель средней малозаметности, который, по мнению экспертов, сравним с американским истребителем F-35 производства Lockheed Martin.

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