Пакистан планирует закупку китайских истребителей-невидимок FC-31

Пакистан намерен закупить у Китая партию истребителей-невидимок FC-31 (Shenyang J-31) для модернизации и расширения боевых возможностей национальных военно-воздушных сил.

Пакистан намерен закупить у Китая партию истребителей-невидимок FC-31 (Shenyang J-31) для модернизации и расширения боевых возможностей национальных военно-воздушных сил.

Как передает Report , об этом сообщило в пресс-релизе командование пакистанских ВВС.

"Приобретение истребителей-невидимок пятого поколения FC-31 станет ключевой вехой в стратегической трансформации ВВС Пакистана, основа для которой уже заложена", - говорится в пресс-релизе.

Ранее главком пакистанских ВВС главный маршал авиации Захир Ахмед Бабар Сидху заявил, что истребители FC-31 поступят на вооружение в ближайшем будущем.

Разработанный Государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC) FC-31 представляет собой одноместный двухмоторный истребитель средней малозаметности, который, по мнению экспертов, сравним с американским истребителем F-35 производства Lockheed Martin.