​Пакистан передал Индии список из 261 заключенного

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Власти Пакистана передали индийского стороне список из 261 индийского заключенного, из которых 52 гражданских лица и 209 рыбаков, содержащихся в тюрьмах Пакистана, передает Report со ссылкой на издание DND.

Данный шаг был сделан на фоне предложений Индией провести 11-14 июля очередной раунд переговоров по коридору Картарпур. Индия в свою очередь также поделится списком пакистанских заключенных с Верховной комиссией Пакистана.

Напомним, в феврале текущего года между Индией и Пакистаном произошли столкновения в Джамму и Кашмире.