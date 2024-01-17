Пакистан отзывает своего посла из Ирана

Пакистан отзывает своего посла из Ирана.

Пакистан отзывает своего посла из Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

В МИД также заявили, что вчерашний ракетный удар Ирана - незаконный шаг. В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.

Представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заявила о том, что Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время вчерашней атаки, не возвращаться.

Вчера Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, входит в вооруженные силы Ирана) нанес ракетные удары по штабам террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.

После этого стало известно о том, что Ирак отозвал для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.