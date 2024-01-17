О нас

Пакистан отзывает своего посла из Ирана

Пакистан отзывает своего посла из Ирана Пакистан отзывает своего посла из Ирана.
Другие страны
17 января 2024 г. 15:19
Пакистан отзывает своего посла из Ирана

Пакистан отзывает своего посла из Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

В МИД также заявили, что вчерашний ракетный удар Ирана - незаконный шаг. В качестве ответного шага Исламабад отзывает своего посла из Тегерана. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.

Представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заявила о том, что Исламабад попросил иранского посла, который находился в Тегеране во время вчерашней атаки, не возвращаться.

Вчера Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, входит в вооруженные силы Ирана) нанес ракетные удары по штабам террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Отмечается, что штабы группировки были уничтожены ракетами и беспилотниками.

После этого стало известно о том, что Ирак отозвал для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pakistan recalls envoy from Tehran after Balochistan air strike
Версия на азербайджанском языке Pakistan İrandakı səfirini geri çağırıb

Экслюзивные новости

Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi