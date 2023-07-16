Пакистан осудил власти Швеции за разрешение сжигать священные книги

Министерство иностранных дел Пакистана раскритиковало шведские власти за разрешение сжечь Тору и Библию в субботу, 15 июля.

Министерство иностранных дел Пакистана раскритиковало шведские власти за разрешение сжечь Тору и Библию в субботу, 15 июля.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo.

"Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений" , - указано в сообщении МИД.

Конфликт вокруг сожжения священных книг начался с Корана - наиболее известной стала акция в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь и поджег ее. При этом за акцией наблюдали около 200 человек. Акцию охраняли сотрудники полиции.