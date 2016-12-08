Пакистан опровергает переговоры с Саудовской Аравией по ядерному оружию

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Замглавы МИД Пакистана Тасним Аслам опровергла наличие договоренностей с Саудовской Аравией по продаже ядерного оружия, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Такой договоренности нет", - сказала она, комментируя информацию СМИ.

По мнению дипломата, "большинство таких сообщений исходят из Нью-Дели".

"Мы всегда выступали против распространения ядерного оружия. Еще до того, как Индия провела испытания ядерного оружия в 1974 году, Пакистан предлагал сделать Южную Азию зоной, свободной от ядерного оружия", - сказала Аслам.

Замглавы МИД отметила, что Пакистан "по-прежнему предлагает Индии ввести режим стратегического сдерживания, чтобы предотвратить инциденты и использование ядерного оружия".

"Мы являемся ядерными государствами, и необходимо вести себя более ответственно. Давайте установим режим стратегического сдерживания. Это предложение Пакистана до сих пор остается на столе, но Индия отказывается от обсуждения этой темы", - отметила Аслам.