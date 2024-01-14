Пакистан опроверг участие в операциях против хуситов

Пакистан опроверг сообщения об участии ВМС страны в операции международной коалиции во главе с США против хуситов в связи с размещением кораблей в Аравийском море.

Пакистан опроверг сообщения об участии ВМС страны в операции международной коалиции во главе с США против хуситов в связи с размещением кораблей в Аравийском море.

Как передает Report , соответствующее опровержение представителя пакистанских ВМС опубликовала газета The Express Tribune.

Корабли направлены в Аравийское море для защиты международного судоходства, которое затрагивает и Пакистан, и такой шаг не имеет ничего общего с конфликтом между палестинским движением ХАМАС и Израилем, говорится в заявлении.

По данным информированных источников издания, Исламабад отклонил предложение Вашингтона присоединиться к оперативной группе 153 в Красном море в составе Объединенных морских сил CMF (Combined Maritime Forces) под руководством США.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Президент США Джо Байден заявил, что эта операция последовала в ответ на атаки хуситов в Красном море и носит оборонительный характер. Ее целями стали места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационные станции мятежников.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Согласно подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября йеменские мятежники атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.